Новым и.о. ректора Томского политеха стал 32-летний Дмитрий Седнев

5 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Сегодня, 5 июля, исполняющим обязанности ректора Томского политехнического университета назначен Дмитрий Седнев, ранее возглавлявший Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности вуза. Об этом на прошедшем заседании ученого совета ТПУ сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«С завтрашнего дня, 6 июля, исполняющим обязанности ректора назначается Дмитрий Андреевич Седнев. У него есть существенный недостаток: он — молод. Но молодости всегда присуща амбициозность, свежий взгляд на вещи и при должной поддержке все может получиться. Этот человек ваш. Вы дали ему образование, собственно, в вашем коллективе он и становился руководителем», — цитирует Фалькова агентство «Интерфакс-Сибирь».

Как уточняют в пресс-службе вуза, нового руководителя на Ученом совете в присутствии министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова представил губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета ТПУ Сергей Жвачкин.

Дмитрий Седнев — кандидат технических наук, доцент. Выпускник Томского политеха, здесь же учился в аспирантуре. Совмещал преподавательскую и научную работу в области неразрушающего контроля, ультразвуковой томографии, материаловедения, безопасности и нераспространения ядерных материалов. Разработал технологию контроля целостности и подлинности контейнеров с ядерными материалами и отходами по сварному шву (за этот проект получил медаль РАН), а также ультразвуковой дефектоскоп в новой конфигурации. Это роботизированный аналог УЗИ для металлических деталей, позволяющий обнаруживать мельчайшие дефекты в материалах.

В 28 лет Дмитрий Седнев возглавил в вузе крупное образовательное и исследовательское подразделение — Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности. Эта школа — один из лидеров в России в сфере неразрушающего контроля, а в ТПУ это одно из самых успешных подразделений по взаимодействию с индустриальными партнерами и внедрению разработок.

Коллектив под его руководством участвует в международных научных проектах уровня мегасайенс. Среди таких проектов — самый большой в России ультразвуковой дефектоскоп для международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, который возводится во Франции.

Ранее сообщалось, что ранее возглавлявший ТПУ Андрей Яковлев покидает пост.

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