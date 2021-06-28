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В середине июля часть жителей Кировского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды выключили воду график отключения когда дадут воду В середине июля часть жителей Кировского района Томска останутся без воды

Отключение холодного водоснабжения ожидает жителей ряда домов на 6 улицах Октябрьского района Томска 14 июля, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами по переврезке новой водопроводной линии диаметром 300 мм. Предполагается, что работы будут проводиться с 9.30 до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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