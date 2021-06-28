В середине июля часть жителей Кировского района Томска останутся без воды

28 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Отключение холодного водоснабжения ожидает жителей ряда домов на 6 улицах Октябрьского района Томска 14 июля, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами по переврезке новой водопроводной линии диаметром 300 мм. Предполагается, что работы будут проводиться с 9.30 до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Белинского, 29, 42;

ул. Вершинина, 17/1, 17/2, 17г, 17б;

ул. Карташова, 2, 3, 4, 12а, 16, 19, 21, 22, 22/1, 26, 28;

ул. Кузнецова, 15, 17, 18, 20, 20/3, 20/4, 20а;

пр. Ленина, 49, 53, 55;

ул. Советская, 50, 50а, 51, 51, 55, 55/1, 59, 60, 61, 63, 69.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: