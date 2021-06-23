Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели на томском заводе плит из древесной стружки

23 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

ООО «Монолит-Строй» (завод МДФ-плит «Латат» в Томске) ввело на предприятии обязательную вакцинацию сотрудников, несмотря на отсутствие такой меры в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Мы видим, что ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается. Единственным выходом из данной ситуации является вакцинация. Мы приняли решение об обязательной вакцинации на заводе „Латат“. Ставлю задачу — обеспечить к 1 августа полную вакцинацию не менее 95% сотрудников завода», — сказал генеральный директор завода Даниил Рябченко в своем обращении, размещенном в соцсетях.

Он уточнил, что вакцинация будет проходить без отрыва от производства в медицинском блоке завода.

«Полностью вакцинированных сотрудников мы будем поощрять дополнительными оплачиваемыми выходными днями. К отказавшимся будем применять меры воздействия. Никакие религиозные и политические мотивы восприняты не будут. Медицинские противопоказания, безусловно, будут учтены», — подчеркнул Рябченко.

Ранее в пресс-службе администрации Томской области «Интерфаксу» сообщали, что в регионе пока не планируется вводить обязательную вакцинацию.

Завод «Латат» был запущен в 2010 году, в 2012 году вышел на проектную мощность. Предприятие имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (межкомнатные двери, ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели).

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Монолит-Строй» зарегистрировано в 2004 году, на 50% принадлежит кипрской Entomo Ltd, еще по 25% владеют супруга сооснователя СМП банка Ирая Гильмутдинова и сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Алексей Полтавченко.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 679 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 975 человек. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,22.

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