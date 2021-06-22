Участники проекта «Дом за рубль» не будут платить за новое подключение к энергоресурсам

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2021 // Фото: Владимир Дударев

Часть арендаторов «Дом за рубль» могут рассчитывать на получение энергоресурсов без взимания платы за новое подключение. Льготу они получат при заключении договоров на энергоснабжение восстанавливаемых зданий.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, такую возможность получат те дома, по которым есть сведения о существующих нагрузках по тепло-, электро- и водоснабжению. По информации энергоснабжающих организаций, из домов, входящих в перечень, информация о нагрузках по теплоснабжению есть на 85 объектах, по электроснабжению — на 124 объектах, по холодному водоснабжению и водоотведению — в 22 домах.

«Существующие и потенциальные арендаторы при заключении договоров на энерго- и ресурсоснабжение восстанавливаемых домов в пределах существующих нагрузок вправе рассчитывать на подключение к ресурсам без взимания платы. При увеличении нагрузки на дом арендатору необходимо будет пройти процедуру технологического присоединения, оплатив по действующим тарифам разницу между планируемой и существующей нагрузкой», — пояснил и.о. заместителя мэра — начальник департамента по городскому хозяйству Александр Карпанин. Он рекомендовал нынешним и потенциальным арендаторам по вопросам, связанным с подключением объектов проекта «Дом за рубль» к энергоснабжению, обращаться в департамент городского хозяйства администрации города.

Всего в муниципальный проект «Дом за рубль» включены 178 зданий. Более 30 из них уже арендованы, около 30 выставлены на торги. Остальные будут задействованы в проекте после расселения жильцов в 2021–2024 годах.

Напомним, в феврале этого года вопрос о больших затратах при подключении к энергоресурсам озвучили участники проекта «Дом за рубль» в ходе выездного совещания по объектам деревянного зодчества, которое провел и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Также эту тему обсуждали на апрельском «круглом столе» «Томский опыт восстановления и сохранения исторического наследия. Личная инициатива» — его участники приняли резолюцию с решением обратиться к властям региона для рассмотрения возможности возвращения льготы по подключению к теплоснабжению «Домов за рубль».

Программа «Дом за рубль» инициирована администрацией Томска и действует с 2016 года. Инвесторам предлагают за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливают поэтапно — на само здание и на земельный участок, на котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляют первую льготу по земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продлевают ещё на два года. После выполнения ремонтных работ льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.

В настоящее время в рамках томского муниципального проекта «Дом за рубль» уже восстановлено 5 объектов. На 14 объектах ведутся ремонтно-восстановительные работы, по остальным готовится проектная документация.

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