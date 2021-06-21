Инфекционное отделение томской горбольницы №3 вновь принимает пациентов с COVID-19

21 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Инфекционное отделение больницы № 3 Томска вновь открыто для лечения пациентов с COVID-19. За первые сутки работы респираторный госпиталь больницы №3 Томска принял 32 пациента, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Инфекционное отделение больницы № 3 Томска было первым в регионе, принявшим пациентов с новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года. В работе госпиталя было задействовано более 100 сотрудников. В инфекционном отделении 70 коек, оснащенных точками подачи кислорода, есть передвижные кислородные концентраторы, рентген-аппарат. Здесь же поступающим пациентам могут сделать компьютерную томографию на новом оборудовании.

«Инфекционное отделение третьей горбольницы перепрофилировано по специфике своей работы. Дополнительные площади инфекционного отделения разгрузят другие респираторные госпитали, защитив от перенаполняемости палат, - сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко. – Открывать подготовленный резервный госпиталь во Дворце спорта пока необходимости нет».

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 905 коек, свободных из них 196. Действующими респираторными госпиталями остаются больница №3, МСЧ №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

«Респираторные госпитали Томска продолжают принимать пациентов с COVID-19, протекающим в тяжелой и среднетяжелой форме, из всех районов области, а также пациентов старше 65 лет независимо от степени тяжести заболевания. Заболевшие оперативно получают высококвалифицированную помощь», - уточнила заместитель губернатора.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 623 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 971 заболевших. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,19.

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