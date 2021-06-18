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Томичей приглашают на «День пирожков» без пирожков

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Завтра, 19 июня, в томском парке «Околица» пройдет «День пирожков» с конкурсами, хороводами и ремесленной мастерской. Но без пирожков.

Организаторы мероприятия приготовили для гостей русские народные забавы и хороводы, соревнования, квесты и игры с парашютом, связанные с пирожками. Однако попробовать выпечку на празднике не получится.

«У нас не будет пирогов, мы не можем продавать пироги из-за высокой температуры и лесной местности», — отметили организаторы.

Также на празднике будет соблюдаться ограничения, связанные с ситуацией с распространением коронавируса: масочный режим, соблюдение дистанции, использование перчаток и антисептиков.

Праздник пройдет с 12.00 до 14.00. Стоимость билета — от 50 рублей.

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