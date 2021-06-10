В ближайшие выходные отделения Почты России в Томской области изменят график работы

10 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Почтовые отделения изменят график работы в связи с Днем России, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так 12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений Томской области. В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. В воскресенье, 13 июня, почтовые отделения будут работать по обычному графику. В понедельник, 14 июня, отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

В сообщении отмечается, что для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

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