У Главного управления МЧС по Томской области новый начальник

9 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Начальником Главного управления МЧС России по Томской области назначен генерал-майор внутренней службы Андрей Андреев. Соответствующий Указ от 26 мая 2021 года № 315 подписал Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, до этого Андрей Андреев возглавлял Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Андрей Андреев родился 5 октября 1970 года в Смоленской области. В 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, в 2000 году – военный университет радиационной, химической и биологической защиты, в 2019 году – Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России. С 1991 года проходил службу в Министерстве обороны. С 2008 года служил в Главном управлении МЧС России по Омской области. В 2018 году возглавил Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Награжден медалями «За отличие в военной службе» трех степеней, медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За содружество во имя спасения», многими ведомственными наградами, удостоен знака «За заслуги».

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