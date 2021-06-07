Еще три человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 5 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный штаб по противодействию распространению коронавирусу.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 067 случаев заболевания коронавирусом, 31 851 заболевший выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,17.

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