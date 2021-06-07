«Ростелеком» в Томске наградил участников юбилейного конкурса журналистов

7 июня 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Директор Томского филиала «Ростелекома» на пресс-завтраке поздравил участников регионального этапа X конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В этом году корреспонденты томских СМИ представили на суд жюри 21 работу и вошли в тройку лидеров по Сибири.

Компания «Ростелеком» проводит конкурс с 2012 года и традиционно предлагает журналистам поучаствовать в четырех номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, в этом году подать материалы можно было в две специальные номинации: «Кибербезопасность» и «Цифровой регион». Томские конкурсанты писали на темы развития технологий в условиях пандемии, применения инновационных ИТ-решений в медицине и образование.

Первое место в номинации «Интернет-СМИ» на региональном этапе заняла Елена Тайлашева, обозреватель РИА «Томск» за материал «Неповоротливые вымрут: проректор ТПУ о "революции 4.0" в образовании». Это рассказ о цифровой модели университета, которая учитывает самые разные сферы работы вуза. Теперь Елена отправится на федеральный этап конкурса в Москву, где 10 июня подведут итоги. Победители финала отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

«“Цифра” меняет нашу жизнь, и понимать эти процессы очень важно. Поэтому я считаю, что обязанность журналиста и состоит в том, чтобы правильно об этом рассказать читателю. Томские компании и университеты — бесконечный кладезь тем в области цифровизации: у нас действительно много прорывных решений, интересных кейсов и “звездных” специалистов, писать про которых одно удовольствие», — поделилась Елена Тайлашева.

Директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин вручил дипломы и подарки, поблагодарил за проделанную работу: «Безусловно, с каждым годом рассказывать о стремительно развивающихся технологиях очень сложно, но томские журналисты это делают профессионально и интересно. Огромное спасибо всем конкурсантам и приглашаю всех к участию в следующем году».

Мероприятие прошло в дружеской неформальной обстановке, гости задавали руководителю филиала вопросы на самые разные темы: о глобальной цифровизации, кибербезопасности, развитии инфраструктуры в области и о внутренней трансформации компании.

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