В Ботаническом саду ТГУ поселилась Зелигена

3 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В оранжерее Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета появилась скульптура феи Зелигены. Её создательница — студентка Института искусств и культуры ТГУ Юлия Попилова — выиграла грант на создание фигур мифологических персонажей, которые будут экспонироваться в Ботсаду.

Как сообщает пресс-служба вуза, фея высотой 25 сантиметров выполнена из нержавеющей стальной и медной проволоки. Ее разноцветные крылья сделаны из меди с помощью гальванопластики в томском творческом объединении «ЛистOk» (мастер — Илья Попилов, студент ТГУ). Иллюстрацию к скульптуре создала питерская художница Елизавета Марова (СПГХПА им. А. Л. Штиглица).

«Согласно германо-скандинавской мифологии Зелигены — безобидные светловолосые и голубоглазые феи, которых иногда можно увидеть в облике полупрозрачных, радужных силуэтов, — рассказывает студентка направления „Культурология“ ИИК ТГУ Юлия Попилова. — Они ходят босиком, любят перезвон колоколов и никогда не отказываются потанцевать. Зелигены — добрые духи, они заботятся о лесе, охраняют лесных животных от охотников. Считалось, что у них есть подземные хлева глубоко под корнями могучих старых деревьев, в которых они доят серн и ланей, а также пережидают зиму».

Эти лесные феи помогают понравившимся фермерам собирать урожай, пасти коров, шить и вязать, открывают своим любимцам тайны целебных растений и спасают заплутавших в лесу. Однако они обижаются, если кто-то притрагивается к ним, особенно к их волосам.

Всего по проекту будет создано 10 скульптур в разной технике и из разных материалов. О новых работах мы будем рассказывать по мере их «поселения» в Ботаническом саду.

Полюбоваться на фею Зелигену в Ботаническом саду ТГУ можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 без предварительной записи.

Чтобы обезопасить посетителей, на входе проводится термометрия. Гостям предлагаются антисептики для обработки рук, в оранжереях обязательно ношение защитной маски.

Вход платный. Стоимость билета: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

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