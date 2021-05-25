Хищение 8,5 млн рублей субсидии регоператором по обращению с ТКО расследуют в Томской области

25 мая 2021 / Томский Обзор

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Томской области по итогам прокурорской проверки исполнения бюджетного законодательства при реализации национального проекта «Экология», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации надзорного ведомства, в рамках нацпроекта департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области было заключено с ООО «Экология-Новосибирск» соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию расходов деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Для подтверждения понесенных затрат главному распорядителю бюджетных средств умышленно предоставлены недостоверные сведения о понесенных расходах, что повлекло неправомерное получение средств государственной поддержки в размере более 8,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Проверка проводилась по материалам регионального управления ФСБ. По ее результатам следственные органы возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

На сайте администрации Томской области сообщается, что ООО «Экология-Новосибирск» прекратило работу в регионе в качестве регоператора по обращению с ТКО в конце 2020 года. Компания действовала на территории города Кедрового, Бакчарского, Кожевниковского и Шегарского районов.

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