18+
18+

В рамках Дней славянской письменности в Томске откроется выставка картин и фотографий

Культура в Томске, Томские новости, Томск православный выставка православие и народность культура куда сходить мероприятия просвещение В рамках Дней славянской письменности в Томске откроется выставка картин и фотографий

Сегодня, 25 мая, в Губрнаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций отроектся выставка картин и фотографий «Томск православный». Здесь томичи смогут увидеть работы студентов-художников, выполненные на пленэре у Храма Александра Невского, а также лучшие работы с одноименного выставке фотоконкурса.

Как уточняют организаторы, экспозицию откроет митрополит Томский и Асиновский Ростислав. На открытии выставки будут представлены народные сценические костюмы из костюмерной Губернаторского колледжа. Перед гостями выступят ансамбль народной песни «Ларец» и ансамбль народного танца «Купава».

Мероприятие проходит в рамках Дней славянской письменности и культуры в Томске, которые в этом году посвящены 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

Открытие выставки состоится 25 мая в 15.00 в 201 аудитории (малый концертный зал) по адресу: г. Томск, проспект Ленина, 125.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пшеничные отруби можно использовать как топливо — томские ученые

26 апреля 2021
Томские новости

Томского предпринимателя подозревают в мошенничестве при ремонте дорог по нацпроекту

30 апреля 2021
Креативные индустрии

7×7: спектакль с дополненной реальностью готовят в Томском краеведческом музее

20 мая 2021
Томские новости

ФАС выявила недостатки финансовой модели строительства соцобъектов в Томской области

14 мая 2021
Томские новости

Пожарные спасли пожилого мужчину из горящего дома в Томской области

14 мая 2021
Томские новости

В томском «Киномаксе» покажут ленту о жизни монахов древнего монастыря Дохиар

28 апреля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на «Улетную ночь» в Первый музей славянской мифологии

14 мая 2021
Томские новости

Владельцы томского кафе отреставрировали дверь в старинном особняке Флеера

7 мая 2021
Томские новости

Новым председателем томского облизбиркома стал экс-глава регионального департамента по государственно-правовым вопросам

29 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle