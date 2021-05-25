В рамках Дней славянской письменности в Томске откроется выставка картин и фотографий

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2021 // Фото: vk.com/dspik_tomsk

Сегодня, 25 мая, в Губрнаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций отроектся выставка картин и фотографий «Томск православный». Здесь томичи смогут увидеть работы студентов-художников, выполненные на пленэре у Храма Александра Невского, а также лучшие работы с одноименного выставке фотоконкурса.

Как уточняют организаторы, экспозицию откроет митрополит Томский и Асиновский Ростислав. На открытии выставки будут представлены народные сценические костюмы из костюмерной Губернаторского колледжа. Перед гостями выступят ансамбль народной песни «Ларец» и ансамбль народного танца «Купава».

Мероприятие проходит в рамках Дней славянской письменности и культуры в Томске, которые в этом году посвящены 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

Открытие выставки состоится 25 мая в 15.00 в 201 аудитории (малый концертный зал) по адресу: г. Томск, проспект Ленина, 125.

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