Компания из Омска за 96 млн рублей реконструирует градирню томской ГРЭС-2

ООО «Строительные материалы Сибири» (СМС, Омск) выполнит реконструкцию градирни N1 томской ГРЭС-2, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Омская компания стала победителем аукциона, объявленного АО «Томская генерация» (входит в «Интер РАО»). СМС предложили выполнить работы за 95,72 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта 96,69 млн рублей.

Участие в аукционе также приняло казанское ООО «ВСТ-Реконструкция», однако, его предложение оказалось выше победителя торгов на 359 тыс. рублей.

СМС предстоит до 30 ноября выполнить реконструкцию железобетонных и металлических конструкций градирни, систем водоотведения, электро- и водоснабжения, а также провести комплексную автоматизацию установки.

Ранее «Томская генерация» провела реконструкцию градирни N4 (в 2017 году) и N3 (в 2018 году).

Томская ГРЭС-2 эксплуатируется с 1945 года, состоит из шести турбин и десяти котлоагрегатов. Электрическая мощность станции составляет 331 МВт, тепловая — 815 Гкал/ч.

АО «Томская генерация» создано 1 апреля 2015 года в ходе реорганизации АО «ТГК-11». В результате реорганизации теплового бизнеса в Омской и Томской областях были образованы АО «ОмскРТС» и АО «ТомскРТС», которые с 1 января 2015 года приступили к самостоятельной деятельности по транспортировке и сбыту тепла потребителям, а также «Томская генерация» (в нее входят электростанции в Томской области).

Производственные мощности «Томской генерации» составляют три электростанции, одна газотурбинная установка с котлом-утилизатором, 12 энергетических котлов и 11 котлов для нагрева горячей воды. Установленная электрическая мощность станций составляет 485,7 МВт, тепловая — 2,39 тыс. Гкал/ч.

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