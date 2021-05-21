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На телеканале RT состоялась премьера томского фильма «Кругосветка на катамаране»

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Документальный фильм режиссёра Татьяны Борщ «Кругосветка на катамаране. Приключения пяти россиян в трёх океанах» снят при поддержке Томского отделения РГО и рассказывает об уникальной российской экспедиции — первом в мире кругосветном путешествии на надувном парусном катамаране.

По словам авторов фильма, в течение нескольких этапов с 2006 по 2013 годов на необычном парусном судне путешественники-сибиряки побывали в 40 странах, поставили пять мировых рекордов и выполнили научные задания Русского географического общества, Российской академии наук, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и других организаций.

«Наш фильм повествует не только о большом и важном для науки путешествии, но и о возможностях человека выживать в экстремальных условиях. Мы два года жили в океане: сражались с ураганными ветрами и огромными волнами, преодолевали дикую жару, сталкивались с пиратами и дикими племенами, защищались от нападения акул, латали пробоины прямо на ходу и высаживались на необитаемые острова», - прокомментировал один из участников экспедиции Евгений Ковалевский.

Рассказ о захватывающем путешествии в фильме ведут сами участники экспедиции из Сибири. Ранее, они же представили картину в московском Доме кино.

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