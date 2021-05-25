Томские работодатели смогут рассказать о своих сотрудниках и привлечь нужные кадры

25 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент труда и занятости Томской области

Какие специалисты нужны в томской области? Об этом могут рассказать работодатели. Им предлагают пройти опрос и рассказать о потребностях в кадрах.

С апреля по октябрь Департамент труда и занятости населения проводит опрос кадровых служб разных компаний региона об их работниках. Анкетирование позволит узнать о текущей профессионально-квалификационной структуре рабочих мест, численности, поле и возрасте занятых в области, а также о том, какие кадры сейчас нужны работодателям.

Пользу от участия получит и бизнес. Итоги опроса покажут, сколько специалистов нужно подготовить в системе профессионального образования для организаций региона. Также результаты исследования обозначат, какие профессии востребованы на рынке труда, какая квалификация для них требуется и какие специалисты будут нужны в будущем. На основе данных техникумы и колледжи будут формировать контрольные цифры приема, а вузам опрос поможет обосновать открытие новых специальностей.

Принять участие в опросе могут руководители крупных, средних, малых предприятий, организаций, главы крестьянских, фермерских хозяйств Томской области. Пройти его можно в форме online анкетирования после регистрации на портале. Заполнить анкету может начальник кадровой, плановой или финансово-экономической службы организации, либо уполномоченный сотрудник, компетентный в вопросах управления персоналом. Для работы с сайтом рекомендованы Chrome, Internet Explorer 8 (или более поздняя версия).

При первоначальном входе на портал для получения доступа к анкете работодателю необходимо зарегистрироваться. После в системе будут доступны видео-урок и подробная инструкция. После входа на портал для заполнения анкеты необходимо перейти по вкладке «Опрос работодателей». Все сведения, вносимые в анкету, конфиденциальны и охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: