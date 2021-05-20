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Томичка лишилась миллиона рублей, поверив, что на нее оформили кредит

Криминал, Томские новости, деньги миллион рублей задолжали кредит Томичка лишилась миллиона рублей, поверив, что на нее оформили кредит

В Томской области женщина поверила мошенникам и потеряла 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, томичке позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка он сообщил, что на женщину оформлен потребительский кредит. Через некоторое время пострадавшей вновь позвонили. На этот раз неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Они убедили женщину в необходимости выполнения ряда действий, направленных на обеспечение безопасности ее денежных средств. При этом номер определялся, как принадлежащий правоохранительным органам.

Последовав указаниям звонивших женщина лишилась крупной суммы.

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