В Томске северчанин пробежался по трем иномаркам, повредив их на 200 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские нашли подозреваемого в умышленном повреждении трех автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, во дворе дома по ул. Береговая 39-летний житель Северска запрыгнул на Kia Cerato, затем перепрыгнул на Lexus, а после на Toyota Corolla. В итоге ущерб, причиненный мужчиной, оценивается в 200 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Повреждение имущества». Теперь северчанину, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до пяти лет общественных работ или лишение свободы на тот же срок.

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