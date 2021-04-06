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В Томске северчанин пробежался по трем иномаркам, повредив их на 200 тыс. рублей

Криминал, Происшествия, Томские новости, повредили сломали машину автомобиль испортил имущество повреждение В Томске северчанин пробежался по трем иномаркам, повредив их на 200 тыс. рублей

Томские полицейские нашли подозреваемого в умышленном повреждении трех автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, во дворе дома по ул. Береговая 39-летний житель Северска запрыгнул на Kia Cerato, затем перепрыгнул на Lexus, а после на Toyota Corolla. В итоге ущерб, причиненный мужчиной, оценивается в 200 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Повреждение имущества». Теперь северчанину, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до пяти лет общественных работ или лишение свободы на тот же срок.

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