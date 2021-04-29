Для электроснабжения отдаленных районов Томской области применят «зеленые» технологии

Для электроснабжения отдаленных районов Томской области «Россети» внедрят автономные гибридные энергетические установки — солнечные электростанции, сопряженные с дизель-генераторами и аккумуляторами. Предполагается, что это позволит обеспечивать надежное электроснабжение круглосуточно и вне зависимости от погодных условий.

Как уточняют в пресс-службе предприятия, «Россети» уже успешно применяют АГЭУ в Забайкалье. Теперь солнечное энергоснабжение получит 21 населенный пункт Томской области, где живет более 12 000 человек. В большинстве своем это удаленные деревни и поселки, расположенные в 400-500 км от столицы региона.

«АГЭУ применяются в изолированных районах как альтернативный вариант традиционного подключения к сети. Ведётся работа по их применению для удаленных территорий со слабой электрической связью, а также взамен физического технологического присоединения для фермерских хозяйств и других объектов, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт», — говорится в сообщении.

Предполагается, что применение таких установок в почти в два раза снизит затраты на дизельное топливо в населенных пунктах, где будет реализовываться этот проект. Также улучшится экология из-за сокращения вредных выбросов в атмосферу.

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