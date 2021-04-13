Волки расплодились в одном из районов Томской области, часть хищников отстрелят

Нормативное превышение численности волка зафиксировано в Парабельском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Максима Даниленко.

«По результатам проведенного учета, установлено, что плотность волка в Парабельском районе превышает норму. В связи с этим выдано разрешение на регулирование численности — восьми особей», — сказал Даниленко.

В свою очередь охотовед Парабельского района Андрей Серебряков уточнил агентству, что волки расплодились, благодаря совокупности нескольких факторов.

«Зимы стали мягче, поголовье лося растет, а это для волка — хорошая кормовая база. Вот и плодятся. Кроме того, раньше премии давали за волков, лицензии бесплатные, а теперь этого всего нет и, соответственно, интереса у охотников нет. Добыть волка сложно — он хитрый и осторожный», — сказал Серебряков.

Он также отметил, что выявить превышение численности волка именно в Парабельском районе помогло наличие там инфраструктуры нефтяных компаний.

«Лось любит ходить вдоль нефтепровода. Волк, который на него охотится — тоже. Поэтому учет численности там проводить легче. А, например, на болотистой местности учет проводить сложно, там следы тяжело распознать», — пояснил Серебряков.

Как сообщалось, осенью 2019 года на скот в селе Старица Парабельского района Томской области начали нападать неизвестные животные. Местное население утверждало, что во всем виновата волчья семья. В сумме жители села лишились 10 овец, 9 гусей, двух кроликов и двух уток. Прибывшие в село охотники не смогли выследить хищников. С того времени нападения на скот прекратились.

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