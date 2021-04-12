Экспертиза оценила в 300 млн рублей проект строительства новой тепломагистрали в Томске для перевода крупного района на ЦТС

12 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Томскгосэкспертиза одобрила проект строительства в Томске нового участка тепломагистрали N6, необходимый для подключения к централизованному теплоснабжению (ЦТС) крупного микрорайона на северо-западе Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу АО «ТомскРТС» (входит в «Интер РАО»).

Проект предусматривает строительство новой ветки в двухтрубном исполнении общей протяженностью почти 900 метров, а также перекачивающей насосной станции (ПНС) N6.

«Строительство начнется после того, как будет определен источник финансирования. Стоимость комплекса работ по строительству тепломагистрали и перекачивающей насосной станции составит около 300 млн рублей», — цитирует пресс-служба гендиректора «ТомскРТС» Сергея Панасюка.

Пресс-служба отмечает, что строительство участка тепломагистрали N6В позволит подключить к ЦТС более 300 потребителей на северо-западе Томска, включая часть микрорайона Черемошники. При этом «ТомскРТС» сможет отказаться от услуг частной котельной на ул. Водяной, которая, по данным компании, исчерпала ресурс по подключению, а также требует существенных затрат в обслуживании.

Ранее сообщалось, что работы по строительству нового участка тепломагистрали могут занять около двух лет.

АО «ТомскРТС» — 100%-ное дочернее общество АО «Томская генерация» (входит в «Интер РАО»), специализируется на обслуживании, ремонте тепловых сетей и сбыте теплоэнергии в Томске. Кроме того, компания обслуживает 22 локальных источника теплоснабжения.

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