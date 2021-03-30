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Еще 4 заболевших коронавирусом скончались в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 38 человек, 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни крови, органов брюшной полости, сердечно – сосудистой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 356 случаев заболевания коронавирусом, 30 270 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,82.

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