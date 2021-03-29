Прооперированный мэр Томска Кляйн сможет участвовать в суде по его делу о коррупции - адвокаты

29 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в коррупции, после перенесенной операции и восстановительного лечения чувствует себя лучше, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвокатов.

«Иван Григорьевич (Кляйн — прим.ред.) чувствует себя ощутимо лучше и готовится к выступлению в суде, который состоится 8 апреля, когда он сам и его адвокаты, наконец-то смогут открыто отстаивать его позицию», — говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного, после чего неоднократно заявляли о необходимости хирургической операции в НИИ онкологии, ссылаясь на данные медиков.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

25 февраля мэру провели хирургическую операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в томском НИИ онкологии.

2 марта Кляйна по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

Рассмотрение дела по существу было назначено в Советском районном суде Томска на 17 марта, но заседание перенесли, так как Кляйн не смог в нем участвовать по состоянию здоровья.

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