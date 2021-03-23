Томская ДСК за 160 млн руб построит улицу в возведенном ею районе в пригороде Томска

23 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

ООО «Спецстрой Томской домостроительной компании» (входит в холдинг ТДСК) построит улицу в поселке Зональная станция (Томский район), которая будет вести к возведенному холдингом ранее микрорайону, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Заказчиком строительства выступает департамент госзаказа Томской области. «Спецстрой ТДСК» стал единственным участником аукциона. Компания выполнит работу по начальной (максимальной) цене контракта — 159,9 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчику необходимо будет построить улицу, опоясывающую микрорайон Южные Ворота и соединяющую его с Томском. Помимо устройства дороги, техзадание предусматривает строительство тротуаров, выполнение благоустройства, создание семи парковок на 269 мест, переустройство газопровода.

По условиям контракта, работы должны быть завершены до 30 ноября 2021 года.

Поселок Зональная станция находится в 7 км от Томска. За последние несколько лет его население увеличилось вполовину, превысив 9 тыс. человек. Главным фактором для этого стало строительство холдингом ТДСК на территории поселка жилого района Южные Ворота, рассчитанного на 30 тыс. человек. По данным застройщика, к началу 2021 года в микрорайоне возведено 22 высотных дома — половина от запланированного.

ООО «Спецстрой ТДСК» является 100%-ной «дочкой» головной компании холдинга — ОАО «ТДСК». Организация, основанная в 2005 году, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также перевозке грузов автотранспортом.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

Согласно списку аффилированных лиц, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат думы Томской области Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: