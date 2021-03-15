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В Томске дознавателя подозревают в продаже наркотиков

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Дознаватель одного из отделов полиции Томска подозревается в сбыте наркотических веществ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в марте 2021 года подозреваемая продала заказчику 0,88 грамма вещества, содержащего мефедрон (что считается значительным размером).

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). Подозреваемая задержана и находится под стражей. Ей предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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