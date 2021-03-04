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В марте – на работу: в Томске запускают новый формат мини-ярмарок вакансий

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Томичи смогут найти работу в разных компаниях города. С 4 по 25 марта в кадровом центре «Работа России» пройдут мини-ярмарки вакансий. Там же состоится серия открытых собеседований от прямых работодателей города.

В течение месяца компании будут предлагать различные вакансии. Можно будет устроиться педагогом-психологом, воспитателем детского сада, слесарем-ремонтником, продавцом, кладовщиком, грузчиком и на другие рабочие места.

Открытый отбор проведут компания «Авангард», “Артлайф”, кафе-кондитерская «Клаус», многофункциональный центр «Мои документы» и садовый центр «Томская грядка».

Познакомиться с расписанием ярмарок, собеседований и других мероприятий, также записаться на участие можно на сайте и по телефону (3822) 46-97-75.

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