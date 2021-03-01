Следователи инициировали проверку после смерти двух человек при пожаре в Томской области

1 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек во время тушения пожара в их квартире в деревне Уйданово Первомайского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 февраля. При тушении пожара в доме обнаружили тело 65-летней женщины и ее 41-летнего сына-инвалида. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение мужчины с огнем - он курил в постели.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение.

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