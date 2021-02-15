Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 февраля 2021 // Фото: by unsplash

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный Оперштаб.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 144 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 478 случаев заболевания коронавирусом, 27 212 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: