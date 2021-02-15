Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области
15 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: by unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный Оперштаб.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 144 человек.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 478 случаев заболевания коронавирусом, 27 212 заболевших выздоровели.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86.
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