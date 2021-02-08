Пожилой мужчина погиб при пожаре в Томской области

8 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 8 февраля, в селе Новосергеевка Кожевниковского района загорелся бревенчатого частного жилого дома по ул.8 Марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4.22. К приезду пожарных горели дом, у которого обрушилась кровля, и крытый двор.

Возгорание удалось ликвидировать в 6.07. В результате сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 74 кв.метра.

Внутри пожарные обнаружили тело 66-летнего хозяина дома.

Причина возгорания устанавливается

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