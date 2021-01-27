Новогодняя иллюминация в ледовых городках Томска будет работать еще месяц

27 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Городская администрация приняла решение о продлении работы новогодней иллюминации в ледовых городках Томска до 24 февраля. При этом соответствующая иллюминация на участках улично-дорожной сети прекратила работу накануне, 26 января, сообщает пресс-служба мэрии.

«В декабре прошлого года праздничные огни зажглись одновременно и на дорогах Томска и в ледовых городках. Сегодня администрация Томска в связи с большой популярностью ледовых городков у томичей и гостей города приняла решение – продлить на общественных пространствах время работы иллюминации, подарив тем самым томичам хорошее настроение и возможность с интересом провести время здесь», - отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Этой зимой Томск украсили более 2 километров гирлянд, 605 консолей и 97 перетяг над проезжей частью. Праздничная иллюминация была смонтирована на въезде в Томск со стороны Коммунального моста, на Московском тракте, пр. Ленина, Фрунзе, ул. Б.Хмельницкого и др. Традиционно, в оформлении отвели место элементам гжели, герба Томска, музыкальному оркестру снеговиков, хороводу матрешек, золотистым фонарям, абстрактным фигурам. Обновленная иллюминация «Звездное небо» из 200 звезд осветила каток в пер. Томском.

В общественных пространствах города было установлено 9 светодиодных фонтанов. Работала праздничная иллюминация в Томске в середины декабря.

Напомним, в прошлом году новогодняя иллюминация была заработала в середине декабря.

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