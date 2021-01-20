Ученый Томского политеха предложил способ ликвидировать трещину на МКС

20 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Устранение трещины в российском модуле «Звезда» на МКС теоретически может привести к появлению новой, считает заведующий Научно-производственной лабораторией «Современные производственные технологии» ТПУ Василий Федоров. При этом эксперт предложил способ, которым можно ликвидировать пробоину в условиях космоса, сообщает пресс-служба вуза.

Василий Федоров предлагает решить проблему с помощью невозможно электронно-лучевой сварки - такие эксперименты проводились в Советском Союзе на станции «Мир».

Для этого необходимо создать локальный вакуум в месте повреждения, а затем установить специальное сварочное электронно-лучевое оборудование. Оно в автоматическом режиме обнаружит и ликвидирует трещину.

Оборудование с функционалом автоматического наведения на трещину уже существует. На Земле его применение отработано, а электронно-лучевая сварка применяется довольно часто. Подобный вид сварки используется, например, в космической и авиационной промышленности для тугоплавких металлов.

«Но стоит учитывать, что ликвидация трещины в этом месте может усилить напряженность в других местах, и как именно себя поведет в этом случае конструкция, неизвестно», — отмечает Василий Федоров.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Через год ее скорость возросла в пять раз. Удалось установить, что утечка происходит в модуле «Звезда», на внешней поверхности которого есть вмятина. Ее временно заклеили изнутри термостойким скотчем, а сверху наложили специальную заплатку. Однако давление в модуле продолжило снижаться. Окончательно заделать трещину на МКС планируют в феврале 2021 года.

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