Эксперты подтвердили существование в Томской области месторождения золота с запасами в 10 тонн

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Подтверждены прогнозы существования в Томской области месторождения золота с запасами порядка 10 тонн, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В следующем году компания «ТИСК Геоголд» намерена поэтапно защищать их в государственной комиссии по запасам (ГКЗ), провести апробацию ресурсов, разработать контуры зоны и 3D-модель месторождения.

В уходящем году компания начала активную фазу освоения золоторудного проявления в окрестностях села Батурино в Томском районе. По итогам первых полевых изысканий на Батуринском участке недр выявлены новые рудные тела и россыпные проявления. Подтверждена золотоносность кор выветривания, а пробы пород переданы в независимую аккредитованную лабораторию для оценки содержания золота.

«Западно-Сибирский испытательный центр» подтвердил содержание в пробах золота со средним показателем 4 г на тонну, при этом в отдельных образцах показатели составляют более 10 г на тонну.

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