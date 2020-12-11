Отборочный этап олимпиады «Я – профессионал» продлится до 13 декабря

11 декабря 2020 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба ТГУ

Учащиеся вузов, прошедшие регистрацию во Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал», до 13 декабря могут принять участие в отборочном этапе, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

Выполнить задания можно через личный кабинет на сайте олимпиады. Участники могут выбрать удобные дату и время из предложенных в расписании. Сообщать о своем выборе не нужно, достаточно в назначенное время зайти в личный кабинет, перейти на вкладку «Направления» и приступить к выполнению заданий.

В этом году олимпиада «Я – профессионал» проходит по 72 направлениям — от агрономии до освоения космоса. ТГУ уже четвёртый год отвечает за 4 направления: биотехнологии, геология, психология, экология. По биотехнологиям, геологии и экологии задания закрываются в 23.59 13 декабря. По направлению "психология" отборочный этап уже завершился. На решение заданий по биотехнологиям и геологии (специалитет/магистратура) даётся 1,5 часа, а по экологии и геологии (бакалавриат) – 1 час.

Приступить к решению заданий отборочного этапа можно один раз в любой выбранный момент. В расписании указано московское время, поэтому необходимо делать поправку на часовые пояса. Резервных дней не предусмотрено, у участников только одна попытка, чтобы пройти отборочный этап.

Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Призеры, победители и медалисты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Дипломанты смогут пройти стажировку в крупных компаниях. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Итоги олимпиады будут подведены и опубликованы на официальном сайте в мае 2021 года.

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