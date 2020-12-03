На рекультивируемом полигоне в Томске обустраивают дренаж для сбора фильтрата

Подрядчик приступил к устройству дренажа для сбора фильтрата на рекультивируемом полигоне в Новомихайловке, сообщает пресс-служба мэрии.

На полигоне уже завершены работы по валке деревьев и корчевке кустарников, демонтажу зданий и сооружений, организации строительной площадки и склада. Ведутся работы по планировке свалочного тела, устройству эксплуатационного проезда и землевозной дороги. На днях подрядчик приступил к устройству дренажа для отвода фильтрата.

Специалисты отмечают, что определяющим фактором образования фильтрата в теле полигона является отсутствие поверхностного экрана, что ведет к его естественному увлажнению и смешению атмосферных осадков с накоплениями фильтрата в теле полигона. Монтируемая система представляет собой трубчатый горизонтальный дренаж, окружающий всю западную часть спланированного свалочного тела вдоль подошвы откоса. Одновременно с укладкой дренажных труб устраиваются смотровые дренажные колодцы. Дренаж состоит из трех «ниток», собирающих фильтрат с северной и южной сторон, и отводящих его в специальную емкость. Общая протяженность дренажной системы составит 910 м. Завершить все работы данного этапа подрядчик должен в декабре.

Работы по рекультивации бывшего мусорного полигона в Томске финансируются в рамках регионального проекта «Чистая страна», реализуемого в рамках нацпроекта «Экология».

В 2020 году на рекультивацию полигона было выделено 74,6 млн рублей , в том числе – 61,9 млн за счет средств федерального бюджета, 9,5 млн руб. - за счет средств областного бюджета, 3,1 млн руб. – за счет средств муниципалитета. На 2021 год по данному проекту запланировано финансирование в размере 90,3 млн рублей, на 2022 год – 94,7 млн рублей соответственно.

По результатам аукционных процедур подрядчиком по рекультивации старого полигона в Новомихайловке на ближайшие три года было определено ФГБУ ВО ТГАСУ. За качеством выполнения работ следят сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства.

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