18+
18+

На рекультивируемом полигоне в Томске обустраивают дренаж для сбора фильтрата

Томские новости, Экология, мусорный полигон экология тбо рекультивация свалки На рекультивируемом полигоне в Томске обустраивают дренаж для сбора фильтрата

Подрядчик приступил к устройству дренажа для сбора фильтрата на рекультивируемом полигоне в Новомихайловке, сообщает пресс-служба мэрии.

На полигоне уже завершены работы по валке деревьев и корчевке кустарников, демонтажу зданий и сооружений, организации строительной площадки и склада. Ведутся работы по планировке свалочного тела, устройству эксплуатационного проезда и землевозной дороги. На днях подрядчик приступил к устройству дренажа для отвода фильтрата.

Специалисты отмечают, что определяющим фактором образования фильтрата в теле полигона является отсутствие поверхностного экрана, что ведет к его естественному увлажнению и смешению атмосферных осадков с накоплениями фильтрата в теле полигона. Монтируемая система представляет собой трубчатый горизонтальный дренаж, окружающий всю западную часть спланированного свалочного тела вдоль подошвы откоса. Одновременно с укладкой дренажных труб устраиваются смотровые дренажные колодцы. Дренаж состоит из трех «ниток», собирающих фильтрат с северной и южной сторон, и отводящих его в специальную емкость. Общая протяженность дренажной системы составит 910 м. Завершить все работы данного этапа подрядчик должен в декабре.

Работы по рекультивации бывшего мусорного полигона в Томске финансируются в рамках регионального проекта «Чистая страна», реализуемого в рамках нацпроекта «Экология».

В 2020 году на рекультивацию полигона было выделено 74,6 млн рублей , в том числе – 61,9 млн за счет средств федерального бюджета, 9,5 млн руб. - за счет средств областного бюджета, 3,1 млн руб. – за счет средств муниципалитета. На 2021 год по данному проекту запланировано финансирование в размере 90,3 млн рублей, на 2022 год – 94,7 млн рублей соответственно.

По результатам аукционных процедур подрядчиком по рекультивации старого полигона в Новомихайловке на ближайшие три года было определено ФГБУ ВО ТГАСУ. За качеством выполнения работ следят сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи могут поддержать благотворительную юридическую службу PRO DEO на всероссийской конкурсе

23 ноября 2020
Томские новости

МТС помогла ведущему грузоперевозчику Западной Сибири защитить данные от аппаратных сбоев

12 ноября 2020
Томские новости

Режим ограничений в Томской области продлили до 31 января

27 ноября 2020
Томские новости

Томичи могут бесплатно поставить прививку от гриппа

13 ноября 2020
Томские новости

Томские заведения запустили «Зеленую зону»

11 ноября 2020
Томские новости

В «Точке кипения – Томск» обсудят образовательные программы по искусственному интеллекту

13 ноября 2020
Томские новости

Депутатам гордумы Томска не понравилось предложение отменить прямые выборы мэра

25 ноября 2020
Томские новости

В Томской области непристегнутые девушки пострадали в перевернувшейся иномарке

27 ноября 2020
Томские новости

Томские техникумы поделятся кроватями, подушками и матрасами с респираторными госпиталями

5 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle