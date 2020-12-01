Томская организация контрабандой вывезла в Китай 28 вагонов леса

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Организация, зарегистрированная в Томске, подозревается в крупной контрабанде лесоматериалов в Китай.

Как сообщает пресс-служба Кемеровской таможни по Томской области, незаконная продажа леса велась на основе подложных дополнительных соглашений к внешнеэномическому контракту, который был заключен злоумышленником три года назад с монгольской фирмой и на момент декларирования прекратил действие. Таким образом директор организации с 2017 по 2018 годы отправил на территорию Китая лесоматериалов общим объемом более 2,5 тысяч кубических метров (28 железнодорожных вагонов).

Рыночная стоимость незаконным способом вывезенного леса составила более 15 миллионов рублей. Ответственность за данное преступление предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере).

Теперь правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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