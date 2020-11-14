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«Мы с вами!», — скандировали горожане у здания суда, куда привезли задержанного мэра Томска

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«Мы с вами!», — скандировали горожане у здания Кировского районного суда Томска, куда привезли задержанного мэра Томска, сообщил корреспондент «Томского Обзора» с места события. Там сегодня изберут меру пресечения мэру города Ивану Кляйну, подозреваемому в превышении должностных полномочий.

В числе собравшихся у здания горожан присутствуют депутаты Думы Томска, в том числе — от оппозиционных партий и объединений. Как сообщило информационное агентство «Интерфакс-Сибирь», среди собравшихся в течение дня шел сбор подписей в поддержку мэра. Сборщики подписей сообщили корреспонденту агентства, что подписи через адвоката будут переданы в суд. Было собрано несколько сотен подписей.

По различным оценкам, на площадке перед судом собралось более сотни человек. В полиции оценить численность собравшихся затруднились.

Как сообщалось, Кляйна задержали в пятницу утром по подозрению в превышении полномочий. Градоначальнику инкриминируют махинации со статусом земли подконтрольного ему ОАО «Томское пиво». В Кировский районный направлено ходатайство об аресте подозреваемого на два месяца с момента задержания.

По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у компании 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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