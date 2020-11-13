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Обязанности задержанного мэра Томска исполняет его первый заместитель

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Первый заммэра Томска Михаил Ратнер исполняет обязанности главы города в связи с задержанием мэра Ивана Кляйна, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию города.

«Администрация города Томска продолжает работать в штатном режиме. В соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 01.11.2018 № 1455 „О распределении полномочий в администрации города Томска“ обязанности мэра Томска исполняет первый заместитель мэра города Томска Михаил Ратнер», — сообщила «Интерфаксу» начальник управления информполитики и общественных связей администрации Томска Ирина Пахомова.

Ранее сообщалось, что Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий.

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