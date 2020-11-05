«Онлайн-переезд»: простой и удобный сервис от «Ростелекома» для томичей

5 ноября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предлагает томичам воспользоваться сервисом «Онлайн-переезд», который помогает абонентам без посещения офиса сохранить привычный набор телекоммуникационных услуг при смене одного места жительства на другое.

Для этого клиенту достаточно оформить заявку на сайте pereezd.rt.ru. Обращению присваивается номер, по которому отслеживается статус выполняемой услуги. После согласования с пользователем специалисты компании организуют подключение оборудования по новому месту проживания.

«''Ростелеком'' — компания, которая заботится о комфорте абонентов и помогает управлять услугами дистанционно. ''Онлайн-переезд'' — одно из таких решений, которое упрощает и минимизирует действия при переключении домашнего интернета, интерактивного телевидения Wink или домашнего телефона при смене места жительства. При этом расторгать или перезаключать договор не нужно, лицевой счет останется прежним. В личном кабинете сохраняется история покупок, накопленные баллы и бонусы. В период пандемии, когда рекомендовано избегать посещения общественных мест, сервис удаленного обслуживания стал особенно востребован», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Услугами связи от ''Ростелекома'’ семья пользуется уже много лет, и мы к ним привыкли. В прошлом месяце мы переехали в другой район города вместе с интернетом и интерактивным телевидением, воспользовавшись сервисом ''Онлайн-переезд''. Просто сделала заявку на сайте, где указала новый адрес и контактный номер телефона для связи. Еще один приятный подарок провайдера — пятидесятипроцентная скидка на оплату услуг связи в течение первых двух месяцев, что позволит сэкономить семейный бюджет», — поделилась жительница города Томска Людмила Полякова.

Получить дополнительную информацию на «Онлайн-переезд», проверить техническую возможность подключения услуг по новому адресу жительства и оформить заявку можно по телефону 8-800-100-0-800.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: