НИИ онкологии Томского медцентра открыл три закрытых из-за вспышки COVID-19 отделения, а одно отправил на карантин

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Три отделения НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ), которые были закрыты из-за вспышки коронавируса, возобновили работу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ТНИМЦ.

«Открылись все три ранее закрытые подразделения клиники НИИ онкологии Томского НИМЦ: торакальное, гинекологии и общей онкологии. Они начали прием больных, диагностические и лечебные мероприятия. Работа ведется с учетом необходимых мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом, по его словам, закрылось другое отделение.

«Из-за болезни сотрудников закрыто на двухнедельный карантин отделение химиотерапии. Часть больных будет получать лечение в областном онкодиспансере, другая часть — в институте онкологии в режиме дневного стационара», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время часть сотрудников НИИ находятся на больничных, руководство клиники ведет постоянный мониторинг состояния сотрудников для выявления бессимптомных носителей вируса.

Как сообщалось, в середине октября в НИИ онкологии ТНИМЦ произошла вспышка коронавируса. В связи с этим на карантин закрыли три отделения, большинство больных пришлось отправить по домам.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 12 тыс. 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 тыс. 314, умерших — 125.

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