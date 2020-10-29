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«Томь» в домашнем матче уступила «СКА-Хабаровск»

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Накануне, 28 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 18 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» принимала ФК «СКА-Хабаровск», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого гола во встрече стал Никита Безлихотнов, с близкого расстояния поразивший ворота томичей на 20 минуте матча. Томская команда смогла отыграться на 65 минуте. Даниил Пенчиков после передачи в центр вратарской сравнял счет. Однако уже на 72 минуте гости вновь вышли вперед. Рамазан Гаджимурадов нанёс прямой удар со штрафного и попал точно в верхний угол. В результате матч закончился со счетом 1:2.

По итогам 18 туров томская команда находится на 21 строчке турнирной таблицы. Следующий матч "Томь" проведет на выезде 1 ноября. Соперником томичей станет ФК "Чайка" из с.Песчанокопское.

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