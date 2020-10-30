Более 40 тысяч онлайн-обращений поступило в томские центры занятости с начала года

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2020 // Фото: pixabay.com

С начала года за содействием в поиске подходящей работы через портал «Работа в России» в Томской области поступило 41,5 тыс. обращений, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

«С апреля работа Центров занятости переведена в дистанционный режим, личные приемы временно прекращены. При этом специалисты центров занятости консультируют граждан, обрабатывают поступившие сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий по безработице через единый информационный ресурс, подтверждают все необходимы сведения путем электронного межведомственного взаимодействия», — отмечают в департаменте.

С начала года специалисты центров занятости приняли около 30 тысяч звонков. Самыми частыми причинами обращений стали вопросы содействия в трудоустройстве, в том числе — о выплате пособий по безработице, постановке на учет в Центр занятости (82,2% всех обращений), нарушения трудового законодательства (15,3%), оплате труда, минимальном размере оплаты труда и прожиточном минимуме (2,1%) и другие.

«Больше всего вопросов от граждан поступает по срокам выплаты и величине пособий по безработице — когда будет начислено, каков его размер и так далее. Важно понимать, что пособие по безработице — это временная помощь государства на период поиска работы, а не постоянная выплата. Сроки и размер выплаты регламентируются федеральным законодательством. Для каждого соискателя размер пособия рассчитывается индивидуально, зависит от многих факторов и ограничен максимальным и минимальным пределами. На это влияет трудовой стаж, размер заработной платы по прежнему месту работы, регион проживания и другие факторы», — подчеркивают в департаменте.

После подачи заявления на портале «Работа в России» пособие назначается на 11-й день после обращения, если за это время человеку не удалось устроиться на работу. Статус заявления отображается в личном кабинете на портале. В последующем пособие будет выплачиваться раз в месяц с даты предыдущей перерегистрации до следующей перерегистрации.

Все граждане, зарегистрированные в качестве безработного получают пособие. Отказ в получении пособия могут получить граждане, которое подали недостоверные сведения о себе, их число не превышает 4% от всех признанных безработных. Контролировать процесс граждане могут самостоятельно в личном кабинете на портале «Работа в России» — отслеживать статусы заявлений, проверять комментарии, которые оставляют специалисты, получать сообщения о назначении пособий.

На данный момент в Томской области 6,5 тысяч из числа потерявших работу, уже снялись с учета и трудоустроены. Сейчас центр занятости населения Томска предлагает горожанам порядка 13 тысяч вакансий.

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