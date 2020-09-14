Томские полицейские помогли девочке с эпилепсией оперативно добраться в больницу

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские помогли 5-летней девочки с эпилептическим приступом добраться до ближайшей больницы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С просьбой к стражам порядка обратились 54-летний водитель и 30-летняя женщина пассажир Renault Fluence. В районе села Кафтанчиково, на федеральной трассе Р 255 у находящейся в машине девочки начался приступ. Ребёнок срочно нуждался в неотложной медицинской помощи.

Сотрудники полиции приняли решение сопроводить автомобиль до медицинского учреждения, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы. Девочке была вовремя оказана медицинская помощь. Мама поблагодарили полицейских за оперативность.

Тэги/темы: