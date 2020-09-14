В Томской области зарегистрировано более 50 новых случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зафиксировано 52 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 31 человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 17 вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у 14 - пневмония. У остальных 21 инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторе под Томском находятся 19 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 6421 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 5231, умерших 76.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,04.

Тэги/темы: