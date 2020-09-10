Прибытие трех авиарейсов из Москвы в Томск задерживается из-за тумана

10 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Туман стал причиной задержки прибытия трех московских рейсов в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную томской воздушной гавани.

«Рейсы SU 1530 „Аэрофлота“ и S7 2613 отправлены в новосибирский Толмачево, рейс У6 11 „Уральских авиалиний“ в пути, его прибытие ожидается в 10:00 (06:00 мск)», — сказал представитель аэропорта.

В связи с задержкой прибытия позже на 2,5-5,5 часов состоятся и обратные вылеты.

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