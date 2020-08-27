«Сибагро» начнет перерабатывать органические отходы в биотопливо

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2020 // Фото: sibagrogroup.ru

На базе нового цеха свинокомплекса «Томский» разместится первая промышленная установка по переработке органических отходов «GR 2». Ее по заказу компании изготовил ульяновский завод «Техника-Технология-Конструкции». В основе — научные разработки дочернего предприятия ОАО «Рециклинг» в сотрудничестве с томскими учеными.

Как сообщается на сайте компании, оборудование одновременно с подведением инженерных коммуникаций планируется начать устанавливать в течение ближайших недель. А уже к весне — провести опытные испытания и получить первый продукт. В перспективе планируется внедрение еще нескольких установок «GR-2», которые будут перерабатывать навоз и получать биотопливо на свинокомплексе.

«GR-2» перерабатывает любое органическое сырье, в том числе, животного происхождения, в газообразный продукт, бионефть и твердые топливные компоненты. Из которых можно получать бензин, дизель, мазут, угольные брикеты.

— Общий объем инвестиций в исследования и разработку составил 200 млн рублей. Это инновационный проект сразу по нескольким причинам. Так, для термической реакции, позволяющей перерабатывать органическое сырье, используются электромагнитные импульсы. Благодаря этому, «GR-2» не нужны дорогостоящие катализаторы. До «Сибагро» такую технологию в мире никто не применял, — подчеркивает директор по развитию нового производства Сергей Одышев.

— Процесс изготовления занял в общей сложности два года. «GR-2» — это инновационный, промышленно-экспериментальный образец установки сжигания органических отходов, не имеющий аналогов. При изготовлении изделия, его узлов и деталей, работающих при температуре выше 900 градусов Цельсия, использовались технологии сварки специальных жаропрочных сталей. Уникальные материалы, применявшиеся при изготовлении установки, делались по спецзаказу с привлечением других российских подрядчиков — от Владивостока до Калининграда, — отмечает зам директора завода «ТТК» — Александр Пигилов.

В процессе создания «GR-2» было спроектировано и изготовлено более 240 технологических деталей, освоены технологии обработки жаропрочных сталей и чугунов, особой сварки толстостенных литых заготовок и тонкостенных деталей корпусов, чтобы достигнуть высокой герметичности.

Тэги/темы: