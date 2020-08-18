Пожар в здании бывшего училища связи в Томске ликвидировали

18 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Возгорание в здании бывшего училища связи на ул.Никитина ликвидировали. Его площадь составила 120 кв.метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В сообщении уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 15.42. Пожар был полностью ликвидирован в 15.51. Горели мусор на 4 этаже и обрешетка крыши.

Напомним, сообщение о возгорании поступило сегодня в 14.10. Сообщений о пострадавших не поступало. На месте работали несколько пожарных расчетов.

Томское училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (ранее Томское артиллерийское училище). Готовили в нём не только связистов, но и офицеров для ракетных войск. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране.

Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая в 5:50 утра 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. В результате проведённого расследования выяснилось, что обрушение произошло из-за строительного брака, допущенного при строительстве здания в 1952—1953 годах. Впоследствии аварийное здание было демонтировано. На месте трагедии сейчас установлен памятник погибшим курсантам (ул. Никитина). Позже территорию училища связи передали ТВМИ.

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