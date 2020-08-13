Со следующего года в Томской области разрешат доставлять грузы беспилотниками

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Экспериментальный правовой режим будет введен в Томской области с 2021 года. Он позволит протестировать доставку грузов массой до 500 килограммов беспилотными летательными аппаратами. Предполагается, что применение грузовых БПЛА будет проводиться в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Прологом к эксперименту стало успешное развитие проекта «Тайга», который реализуется в Томской области с 2018 года совместно с Фондом перспективных исследований, — сказал Андрей Антонов. — До конца года нам предстоит разработать и согласовать с Минэкономразвития России дорожную карту, а с начала 2021 года приступить к самому эксперименту».

Вице-губернатор пояснил, что экспериментальный правой режим предполагает упрощенное применение законов, регулирующих использование беспилотных летательных аппаратов. Такой режим будет действовать в Томской области до трех лет. Он позволит создать правовую основу для грузоперевозок авиационными беспилотниками. В случае успешного прохождения эксперимента эта правовая основа будет масштабирована на всю страну.

«Мы планируем перевозить два типа грузов: социальные, например, медикаменты, и промышленные — для нужд предприятий нефтегазовой и других отраслей, — уточнил Андрей Антонов. — Конкретные маршруты и перечни грузов мы определим при разработке дорожной карты. Но уже сейчас понятно, что речь идет преимущественно об отдаленных территориях, где есть проблемы с транспортной доступностью».

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