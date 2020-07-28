Томские спасатели помогли пожилой женщине и освободили подростка из самодельной качели

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

За прошедшие сутки томские спасатели помогли пожилой женщине, которая упала и смогла самостоятельно подняться, а также освободили подростка, который застрял в конструкции самодельной качели.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы получили очередной вызов: в доме на улице Ивана Черных пожилая женщина упала и не смогла самостоятельно подняться. В экстренные службы обратилась соседка 86-летней женщины.

«Я приготовила обед и решила угостить соседку, — рассказывает Тамара Николаевна. — Постучала в дверь, а в ответ услышала крики о помощи. Бабушке стало плохо, дверь открыть она не успела — упала прямо в коридоре. Я сразу же позвонила по номеру 112».

На помощь прибыли спасатели ПСС и врачи.

«Чтобы не выламывать дверь в квартире, было принято решение проникнуть через балкон, тем более он был открыт. Один из спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустился на третий этаж и открыл дверь. Далее бабушку передали врачам скорой», — сказал замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Вечером того же дня спасателям пришлось деблокировать ногу 13-летнего подростка из конструкции самодельной качели.

«Выезжали в Академгородок. Качели самодельные — из двух труб. Нога подростка провалилась между этих труб, колено застряло. Сначала родители и прохожие пытались разжать трубы самостоятельно с помощью домкрата, но не смогли — вызвали спасателей», — добавил Владлен Кузьменчук.

Он уточнил, что родители ребенка отказались от медицинской помощи.

Видео: ТО ПСС

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