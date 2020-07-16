Скончавшуюся в коронавирусном госпитале Томска едва не похоронили под видом другого человека, утверждает сын умершей

16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Женщину, которая скончалась в респираторном госпитале медсанчасти N2 Томска для больных с коронавирусом, перепутали с живой пациенткой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сына умершей Вадима Титаренко.

По его словам, в середине июня его мать госпитализировали в МСЧ N2 из пансионата «Южный», в котором произошла вспышка коронавируса, 20 июня ее перевели в респираторный госпиталь Томской районной больницы, но 1 июля по неизвестной причине вернули в МСЧ N2.

«2 июля мама умерла, но я об этом еще не знал. 6 июля я звонил в госпиталь, и там сказали, что мама в состоянии средней степени тяжести, температура в норме. 7 июля вечером мне звонит анестезиолог-реаниматолог и издалека сообщает, что моя мама умерла еще 2 июля. Он говорил, что произошла ошибка и мою маму перепутали с другой женщиной», — сказал Титаренко.

Он пояснил, что подмена выявилась уже на похоронах — люди решили открыть гроб и увидели, что собираются хоронить не свою родственницу, а совершенно другого человека.

«Звонивший мне анестезиолог-реаниматолог говорил, что в медучреждении большой наплыв пациентов, и операторы, работающие в противочумных костюмах, при внесении данных моей мамы записали их другой женщине из-за похожих фамилий. Я общался с родственниками той женщины, и ее фамилия сильно отличается от фамилии моей мамы», — подчеркнул Титаренко.

Собеседник агентства также сообщил, что главврач МСЧ N2 извинился перед ним, предлагал организовать выплату компенсации через суд.

«Но я отказался от их помощи и пошел к независимому юристу, мы готовим иск», — добавил Титаренко.

В пресс-службе департамента здравоохранения Томской области агентству сообщили, что по факту случившегося проводится внутренняя проверка.

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