Томских гидов приглашают вступить в Союз экскурсоводов России для борьбы против закона об обязательной аттестации

16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В июле в стране появилось новое профессиональное объединение — Союз экскурсоводов России. Из томских гидов первой в него вступила экскурсовод и директор музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова.

Создание Союза стало ответом на законопроект об обязательной аттестации деятельности экскурсоводов, который, как считают многие российские гиды, поставит под угрозу существование многих авторских экскурсионных и краеведческих проектов.

В Союз вошли исследователь авангарда и постконструктивизма, куратор Центра авангарда на Шаболовке Александра Селиванова, научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин, сооснователь общественного движения «Архнадзор» Александр Можаев, руководитель экскурсионного проекта «Москва, которой нет» Юлия Мезенцева, экскурсовод и модератор сайта старинных фотографий pastvu.com Алексей Дедушкин, автор и руководитель экскурсионного проекта «Внутри и снаружи» (Кемерово) Ольга Васильева и многие другие индивидуальные гиды и экскурсионные проекты.

«Мы считаем, что рынок сам великолепно регулирует эту отрасль, и на нем остаются только те проекты, которые интересны людям, — считает Екатерина. — Плюс экскурсии — это услуги, которые максимально близки к творчеству, а ведь никто не аттестует каждые пять лет писателей или популярных исполнителей. Законопроект предполагает только репрессивные меры, он не предусматривает ни ведение реестров, ни бонусы для тех, кто проходит аттестацию. В случае своего принятия он поставит под вопрос выживание многих интересных экскурсионных проектов в которых участвуют профессионалы (директора театров, рестораторы, архитекторы и т.д) не имеющие «корочек» о повышении квалификации в экскурсоведении. Сделать государственную монополию на услугу — значит ограничить потенциал краеведческого движения. Мы думаем, что этот законопроект на руку только тем турфирмам, которые будут проводить аттестацию.

При этом Союз экскурсоводов не отрицает, что непрофессиональным гидам нужно дать возможность получения дополнительного образования и ратует за высокие стандарты экскурсионной деятельности. Однако, по их убеждению, правила и кодексы должны формироваться внутри сообщества, а не насаждаться сверху".

Екатерина Кирсанова приглашает своих коллег из Томской области присоединиться к Союзу экскурсоводов России. За разъяснениями можно обратиться к ней лично в Фейсбуке или Вконтакте, а также звонить по телефону +7-953-925-47-87.

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